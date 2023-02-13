紅魔險勝少阿仙奴5分 坦夏格信來季8隊爭標 冀各位置兩高質球員

曼聯此役以韋格賀斯掛帥，輔以拉舒福特及查頓辛祖的側擊，以及進攻中場般奴費南迪斯後上攻堅，後防則有哈利馬古尼復出，亦是自1月3日以來首次在英超擔正。曼聯開賽受壓，列斯聯鋒將班福特及中場森馬維爾叩關不遂後，至20分鐘迎來曼聯首個攻勢，辛祖前場右路橫傳予般奴於施射斜出。39分鐘，般奴禁區頂射門乏力過不了列斯聯門將梅斯利亞的十指關。44分鐘，森馬維爾右路禁區內近射被曼聯門將迪基亞拍出。隨着般奴在補時階段於前場截獲皮球，長驅直進後半單刀射門被梅斯利亞用腳擋出，兩軍上半場打和0：0。

拉舒福特加拿祖建功挫列斯聯

61分鐘，曼聯換入衛利辛度馬天尼斯及翼鋒加拿祖。63分鐘，曼聯右閘達洛治遠射中楣彈出。70分鐘，列斯聯右閘艾寧禁區打倒掛被迪基亞接牢。拉舒福特及加拿祖其後於80和85分鐘建功，令曼聯以2：0勝出。列斯聯賽後22戰得19分續排尾四。

曼聯領隊坦夏格賽前稱，鑑於英超爭標再非兩頭馬車，來季或增至6至8隊，故此不論將來誰是曼聯班主，都會要求會方增兵圖強，他說：「曼聯如欲再次強大，今夏就得簽入一些頂級新兵，而且每個位置宜有兩個高質球員。從上周英超只能逼和列斯聯所見，我們某些位置的球員質素不足，這是不能發生的，因我們將角逐很多錦標。」

修咸頓炒尼敦鍾斯 掌帥不足百日

另外，紐卡素作客憑米基爾阿米朗建功，以1：1打和般尼茅夫，賽後分別以41和18分排第4及尾二，而少「般茅」3分的包尾大幡修咸頓，解僱領軍95天的49歲主帥尼敦鍾斯。他於去年11月卡塔爾世界盃開賽前，取代前帥夏辛侯爾成為領隊，惟各項賽事14戰5勝9負，其中聯賽只曾作客挫愛華頓，而上周六以眾凌寡下，仍在主場以1：2反負狼隊更成被炒導火線。