黃啟樂羅映潮轉戰半馬 齊掄元賀情人節

黃啟樂昨半程後入西隧已孤軍突進，終以1小時9分50秒奪標，快陳偉聰35秒。他今季會以3周後的東京馬拉松作為重點，近期正值訓練量高峰，故昨感到少許疲態，但認為鬥志不比上次（全馬贏冠軍）少。他也提到這是成立跑團後首次跑渣馬：「隊友們很可愛，在掉頭位置都為我打氣，但明明他們都很辛苦。」上屆冠軍陳家豪則以1小時14分20秒得第6，他賽後透露同為長跑好手的妻子姚潔貞有意復出。

至於羅映潮今年由10公里賽轉戰半馬，以1小時20分23秒於女子組擊敗屈旨盈封后。她下月於首爾出戰個人初馬，她認為今次在天氣因素不利下仍有此成績，料往後賽事可跑得更快。被問到與黃啟樂如何慶祝情人節，她笑言：「我們每日都一齊練習，每日都是情人節。我們今（昨）晚有預約到酒店食飯，稍為放鬆再練習。」

曹星如逾10年來再戰渣馬

拳擊神奇小子曹星如昨亦相隔逾10年再戰渣馬，終以1小時40分41秒衝線，在近1.2萬名半馬選手中排第645。他指拳擊訓練以短跑多，這次輕裝上陣，之後將集訓準備5月的拳擊世界賽及10月杭州亞運。