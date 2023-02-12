體壇快訊：石錦程亞室賽60米摘銀

杜凱琹安曼賽晉4強

港乒「一姐」杜凱琹昨在WTT安曼挑戰賽次圈先以局數3：2險勝隊友李皓晴過關，同日在8強再以3：1挫盧森堡隊59歲老將倪夏蓮，今晨與新加坡隊的楊曉欣爭入決賽。她另伙朱成竹在女雙以1：3不敵中華台北組合，4強止步。

水手破宿命首奪日超盃

上季日職冠軍橫濱水手昨在日本超級盃，憑荷西艾巴及西村拓真各建一功，在東京國立競技場以2：1擊敗上屆勇奪日本天皇盃的日乙球隊甲府風林，此前五度在這盃賽落敗後終破「宿命」首奪冠。

加拿大女足罷踢爭同酬

加拿大女足以不滿足總削減預算及未能達致男女足「同工同酬」為由，昨宣布全隊發起罷踢，恐影響這支東京奧運金牌隊伍出戰周五展開的「她相信盃」邀請賽。而墨西哥男足同日宣布委任阿根廷籍教練迪亞高高卡出任主帥，接替去年世界盃後約滿離隊的馬天奴。

披頓二世回巢勇士恐觸礁

NBA衛冕之師金州勇士在轉會窗關閉前，經四方交易從拓荒者換得舊將披頓二世，惟這名30歲後衛昨傳出因腹傷未癒無法通過體檢，或導致交易告吹。常規賽方面，聖安東尼奧馬刺作客與底特律活塞戰至雙加時，終以131：138見負，累積11連敗。