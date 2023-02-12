阿仙奴遭賓福特逼和 三場不勝 哥帥首談曼城財務違規 斥列強落井下石

上輪聯賽爆冷不敵愛華頓後，「兵工廠」是役以該仗相同正選11人迎戰賓福特，但大部分時間「老鼠拉龜」，至62分鐘換入翼鋒李安特杜沙特圖打破悶局，結果他於4分鐘後即接應布卡約沙卡的右路傳中，殺入禁區於遠柱近門射入個人在新東家的處子入球。惟賓福特於74分鐘由射手艾雲東尼頭槌扳平，最終雙方打和1：1，兵工廠連續兩輪聯賽不勝。

干地回歸領軍難阻熱刺反負李城

至於熱刺則有主帥干地完成膽囊手術後復出領軍作客李斯特城，雖由中場賓坦古亞於14分鐘先開紀錄，但在23及25分鐘被主隊中場南柏斯文迪及占士麥迪臣各建一功反超，再於完半場前被前鋒伊恩拿祖輕鬆射入拉開比數，加上李城翼鋒哈維班尼斯末段「埋齋」，終1：4反負，23戰得39分續排第5，落後榜首兼踢少兩場的阿仙奴12分。

曼城鬥維拉求返勝軌

哥帥：擔保不會離隊

此外，次席的曼城明晨將迎戰阿士東維拉爭返勝軌，惟球隊繼數年前被歐洲足協控告違反財務公平競技（FFP）守則，在2020年於國際體育仲裁法庭翻案撇罪後，日前又被英超賽會指控在2009至18年間，於薪酬支出等範疇有違規情况。哥帥被問到會否離職時，給予與3年前完全不同的答案，強調球隊當年辯護已證明清白，「我能擔保不會離開這位置，現在比任何時候都想留下」。他甚至打趣說即使球隊不幸降班星散，仍可力爭重返英超。

對於列強據報嘗試置曼城於死地，哥迪奧拿稱過去一周的感覺與當年歐協指控相似：「我們已被所有人問罪，還未來得及證明自身清白。大家當年都想我們被踢出歐聯，現在就是落到英乙甚至全國聯賽。很幸運在這個國家是無罪假定。」他又指曼城倘被褫奪英超冠軍，會安然接受，但表示這不代球隊在場上勝之不武。

熱刺主席利維昨發聲明對賽會就事件展開調查表示歡迎，並暗諷以「銀彈」攻勢搶盡人才的車路士及曼城，稱「我們希望看到一個財政更公平健康的聯賽」。