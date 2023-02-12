傑運公眾投票展開 七欖港足爭最佳隊伍 港傳欲申辦世沙運

傑運公眾投票期昨展開，下月12日晚上11時59分截止，頒獎禮則會在4月18日舉行，「劍神」張家朗與「飛魚」何詩蓓續是星中之星大熱。其餘上屆個人獎得主中，只有「女車神」李慧詩及空手道男將劉知名肯定不會「冧莊」，前者去年淡出，單車總會改為提名李思穎。上屆最佳組合之一的羽毛球「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪未獲提名，改由另一混雙拍檔李晉熙／吳芷柔出選。

張家朗何詩蓓續成星中之星大熱

最佳運動隊伍方面，男子七欖將力爭四連霸，傳接鋒李卡度認為球隊去年成績很好，包括在亞洲系列賽衛冕，故對再獲獎「幾大信心」。球隊下月尾再戰香港國際七欖賽，但一眾港將近期要兼顧十五人球會賽，李卡度指十五人賽衝撞元素較多，有助增強防守，「上年欠了香港球迷一場大球場勝仗，希望今次會贏到」。

至於港足相隔逾半世紀再打入亞洲盃決賽周，或有望相隔6屆重奪最佳隊伍獎，中場陳肇鈞及前鋒孫銘謙去年都曾為港隊入球，表示會平常心面對獎項，陳肇鈞說：「同欖球很難比較，尤其足球是競爭最強的運動。我認為能入圍亞洲盃已等如二三線國家隊打入世界盃一樣。當然獎項都代表對香港足球的認同和關注。」

在最佳女運動員獲提名的洪詠甄，去年伙拍黃湘儀在女子輕量級雙人雙槳艇取得亞洲賽銀牌，她表示未來將繼續專注在組合賽事，希望在今年杭州亞運有獎牌落袋。

霍震霆：港開關有條件辦國際大賽

另外，港協會長霍震霆表示，隨着香港重新開關，有條件申辦國際大型體育盛事。組織世沙運的國家奧委會聯會（ANOC）瑞典籍秘書長Gunilla Lindberg，昨亦擔任傑運記者會嘉賓。霍震霆指要特別招呼她，讓對方看到香港舉辦大型比賽能力，但暗示港協想得到社會各界支持，才會正式申辦：「香港有無機會呢？我想是看將來大家怎樣考慮，大家可否創造到條件。」香港將於2025年合辦全運會，倘主辦兩年一屆的世沙運，或要到2027年才成事。