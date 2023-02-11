C朗大四喜領艾納沙大勝 皇馬世冠盃決戰希拉爾

C朗為艾納沙首3仗只入一球12碼，昨對艾維達終發威，先在21分鐘突破越位射入遠柱，攻入生涯第500個聯賽入球，加上完半場前半單刀破網，換邊後初段再操刀12碼及補射梅開二度，成今季沙特聯賽首個球員單場入4球，助艾納沙大勝4：0，續排榜首。C朗完場後心情大好，罕有地將得到的比賽足球拿給球證簽名。

生涯聯賽入球破500大關 傳安帥今夏教巴西

這名剛於周日38歲生日的葡萄牙隊球星，是役除達成生涯第500個聯賽入球里程碑，亦是他第11次「大四喜」（當中有兩場入5球），為歷來次數最多，以及連續14季做到單場入3球或以上的球員。C朗賽後在社交網稱：「很高興射入4球，在一場非常穩固的勝仗，達成我的第500個聯賽入球！」艾納沙主帥魯迪加西亞讚揚C朗的才華及適應力，很快適應新隊友與新聯賽的比賽節奏。

另外，去季歐聯冠軍皇家馬德里明晨將於摩洛哥與亞洲代表希拉爾在世冠盃爭冠，在4強避戰的射手賓施馬昨雖已歸隊復操備戰，但主帥安察洛堤暗示對方是役未必可趕及候命。另昨有報道稱，入選國際足協（FIFA）去年度最佳教練最後三強的安察洛堤，已同意今夏接掌巴西國家隊，由今年7月簽約至2026年8月。