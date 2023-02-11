阿仙奴迎賓誓止連敗 干地回歸領熱刺征李城

奧迪加特讚阿迪達言出必行

阿仙奴上輪聯賽雖不敵「剋星」愛華頓，但在次席的曼城亦敗於熱刺腳下，保住榜首5分優勢且踢少1場，今晚迎戰第7位的賓福特誓返勝軌。對於球隊有望相隔19年再奪英超錦標，奧迪加特表示：「現在確是在爭標的路上，但我可肯定全隊上下都未有想那麼遠，因距終點仍有漫漫長路，最重要是放眼當前比賽，踢好每一仗。」而他又盛讚主帥阿迪達是行動派，在對方身上看到願景，「他就是那種說到做到的人，知道要怎樣帶領球隊進步，且絕非空口講白話」。

至於熱刺主帥干地早前因膽囊發炎需做切除手術，休養逾一周後前日已歸隊備戰，今晚可復出領軍作客李斯特城。惟球隊證實中場比蘇馬昨需為左膝開刀，暫復出無期，而上仗領紅的後衛基斯甸羅美路則停賽避戰。

另外，自去年8月底後聯賽未嘗一敗的紐卡素，明晨作客般尼茅夫有主帥艾迪賀維倒戈，他賽前特別提及因土耳其地震仍下落不明的「喜鵲」舊將基斯甸艾素，坦言球隊上下都很擔心對方，祝願他平安。