菲歷斯刑滿復出駕車 解攻力不足圖破韋斯咸

韋斯咸vs.車路士 now611/621台 晚上20：30直播

車路士現排英超第10位，近6場聯賽僅一勝，上次作客贏波已是去年10月中挫阿士東維拉，其後6仗3和3負，包括上月中作客富咸，祖奧菲歷斯首在英超登場即領紅被逐，他經過3場停賽今晚可復出，聯同安素費南迪斯及梅迪歷等貴價新兵，協助藍戰士解決踏入2023年後在各項賽事共7場只入3球的攻力不足問題。

西語系隊友助適應 不排除永久轉會

菲歷斯近日接受西班牙《阿斯報》專訪，談及由馬德里體育會借來將近一個月，稱在倫敦生活感覺很好，訓練基地離住所很近，還有隊長艾斯派古達等多名西班牙語系球員幫助適應，「車路士是大球會，架構非常好，從剛過去的轉會窗已看到球會非常富有。我的外借條文沒買斷條款，若車路士想我留下，就要跟馬體會達成協議。我喜歡這間球會，但無人知道將來發生何事」。他又稱不會因處子戰領紅而崩潰，「就像射失12碼，我會很冷靜，因我對自己能力充滿信心」。

對於離開馬體會，菲歷斯解釋因踢得不再舒適，「早前已想換個新環境，因付出很多努力，還是很難適應馬體會現時的踢法，我認為外借對雙方都有利」。不過菲歷斯不忘感激盛傳關係欠佳的馬體會主帥施蒙尼，稱對方令自己成為更出色的球員。對於同樣效力過賓菲加的安素費南迪斯，菲歷斯認為這名冬季「標王」身價絕對值1.21億歐元，「他將來肯定會成為歐洲最佳中場之一」。此外，據報車路士將與38歲巴西隊後衛堤亞高施華續約至明夏。另被剔出歐聯大軍的射手奧巴美揚，據報獲美職冠軍FC洛杉磯提出借用半季，惟未達成協議。

施華勢續約至明夏 美職冠軍欲借奧巴美揚

另邊廂，韋斯咸上場英超作客1：1逼和紐卡素，連同盃賽近3場不敗，惟近9場聯賽僅一勝，現排尾四第17位跌入護級邊緣，今季最終成績亦勢影響獲列強垂青、隊長迪格蘭賴斯的下季去留。