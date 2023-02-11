體壇快訊：杜凱琹李皓晴安曼賽對撼

何思朗世盃華沙站直入正賽

香港劍擊隊昨兵分多路，男佩7子出戰世界盃華沙站，當中何思朗小組賽5戰全勝，直入正賽。至於女佩則有歐倩瑩、朱詠翹、梁洛文及薛雅齊出戰世界盃塔什干站，惟4人皆無緣正賽。

理文易帥首擊迎港會

理文上仗港超不敵標準流浪後辭退主教練陳曉明，助教曾昭達暫代領軍首仗於今晚6時在將軍澳運動場對港會。曾昭達稱陳sir離任縱令球員失落，惟球隊建立不止一年，故踢法不會有太大轉變，將嚴陣以待爭取重返勝軌，保持爭標希望。另一場由和富大埔下午3時主場對冠忠南區演「地區打吡」。

聖若瑟男拔萃精英賽晉8強

全港學界精英足球賽昨舉行16強，港九區第一組（D1）男甲冠軍聖若瑟書院及亞軍拔萃男書院均順利過關，其中男拔萃以6：0大勝聖公會聖三一堂中學，將於下周五8強對靈糧堂劉梅軒中學。六屆盟主仁濟醫院董之英紀念中學戰至互射12碼，以3：1淘汰新會商會陳白沙紀念中學，將與同樣以互射12碼淘汰九龍華仁書院的喇沙書院爭入4強。

橫濱甲府爭日超盃

應屆日職冠軍橫濱水手今午12時35分出戰日本超級盃，面對日本天皇盃冠軍的日乙球隊甲府風林。水手此前五度出戰這盃賽均敗，今季有多名主力離隊，包括上季日職最有價值球員（MVP）岩田智輝及門將高丘陽平外流，由日前回巢的飯倉大樹填補門將空缺。

美斯拉傷恐無緣下周歐聯

法甲榜首巴黎聖日耳門（PSG）在下周三歐聯16強首回合主場惡鬥拜仁慕尼黑，《巴黎人報》報道，陣中球星美斯因拉傷大腿筋，除了勢避戰明晨聯賽作客摩納哥，連同仍在養傷的基利安麥巴比，PSG兩大球星或無緣在這場歐聯大戰披甲。拜仁今晚在德甲作客對波琴。