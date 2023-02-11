勇士交易煞科日送走韋士文 披頓二世回巢

2020年以選秀榜眼姿態加盟勇士的占士韋士文，曾被外界寄予厚望，但經常受傷患困擾的他表現一直未如理想，最終這名21歲中鋒昨被勇士放棄，將其交易至暫列東岸榜尾的底特律活塞，並由拓荒者換回舊將披頓二世，與這名上季奪冠功臣的名將二代再續前緣。

禾爾重返火箭勢遭裁走

籃網總經理拒認「交易輸家」

此外，洛杉磯快艇經三方交易將球星禾爾換至其舊會侯斯頓火箭，並獲得艾歷哥頓回巢，外界料上季才被火箭棄用的禾爾，將在短期內被裁成為自由身。而西岸二哥孟菲斯灰熊在此交易中由快艇換得射手肯納，料有助提升外線火力。

至於近日接連送走兩大球星杜蘭特及艾榮的布魯克林籃網，被多間美媒球評認為是近期的「交易輸家」，球隊總經理施恩馬斯反駁道：「我們進行交易前都是經過深思熟慮，換來的球員都已觀察良久，且他們大都年輕有為，這有助於球隊長遠發展。」

公鹿挫湖人 字母哥轟38分

賽事方面，密爾沃基公鹿昨於NBA常規賽憑「字母哥」安迪度高安普攻入全場最高38分，領銜作客以115：106擊敗有勒邦占士缺陣的洛杉磯湖人，取九連勝後續排東岸次席，以1場勝差落後榜首的波士頓塞爾特人。