本地好手雲集全馬 魏賡料競爭激烈

魏賡透露去年12月曾到台北參賽，原計劃跑半馬的他誤報了全馬，準備不足下仍跑出2小時29分18秒，因此他認為近來狀態不俗。本港防疫措施放寬後，吸引近500名海外跑手參賽，當中有2男4女、合共6名金標跑手，包括2018年女子組全馬季軍、埃塞俄比亞籍的占美馬。魏賡直言海外精英水平極高，但預計本地跑手之間的競爭同樣激烈，尤其全馬港績保持者紀嘉文、半馬港績保持者黃尹雋、謝俊賢、周漢聶、余顯華等好手皆會參賽。

今屆賽事獎金加碼，男、女跑手若能分別在3小時及3.5小時內完成全馬，可獲1萬港元獎金。魏賡笑言田總提供的本地冠軍獎金，也從往年3400美元，增至今年5000美元（約4萬港元）。即使銀碼吸引，他仍盼保持平常心，「以前贏過不同名次，今次可跟很多跑班學生一起跑，想好好享受」。

黃啟樂轉戰半馬調整狀態

上屆全馬冠軍黃啟樂則轉戰半馬，他稱今年目標放在下月的東京馬拉松，視渣馬為調整良機，盼下一次全馬衝擊香港紀錄（2小時19分53秒）。

今屆渣馬除了是世界田徑聯會認可的金級道路賽外，也首獲加入世界馬拉松大滿貫系列賽。至於長春社為響應環保，會將賽事回收的紙杯、飲品盒及紙品，即日送到「喵坊」廠房循環再造。