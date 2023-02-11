海外跑手重臨香江 小學教師誓當最強之後 長跑精英 會師渣馬

身兼教職堅持練跑 李卓謙盼激發潛能達目標

李卓謙從不是長跑比賽中最注目的跑手，就如上屆渣馬半馬，陳家豪與紀嘉文攜手衝線，成為傳媒焦點。而他未發揮最佳而得全場第5，身前的還有後起之秀梁德洋和謝俊賢，一日後又回到小學繼續教PE堂。今回全馬，除了紀嘉文以香港紀錄保持者身分主場參賽，黃尹雋、周漢聶和徐志堅重返「三橋三隧」，林穎璋、余顯華等半馬好手亦在本地賽首戰全程。激烈競爭或激發「賓仔」達到賽前目標2小時25分完賽，取前三當然更難。

信「攰只是不練習的藉口」

作為一個全職小學教師，OT是常識，所以李sir也無法定時「開餐」，但至少星期六放假，之前一日的25公里漸進跑，容許他真正食飽，夜晚10時多才落街，「不過跑步是一種只有選擇做或唔做的事，就算返工攰，我覺得都只是不練習的藉口」。有辣自然有唔辣，除星期日不受騷擾完成長課，還有兩次學校新年假作強度練習，加上家住屯門，任教學校在元朗，沒有市區人跑步的土地問題，也是其他在職跑手渴求的。

因為年少多游水、膚色黝黑，李卓謙讀中學轉玩長跑起被同學戲稱為「賓仔」，他也沒介意，現在還有回中學母校教跑。學生怎樣理解他跑步這回事呢，他說：「好多小學生直到畢業前都不知我有練跑步，部分學生升到這間中學跟我跑，他們才會有比較清晰的理念。」

認成績好壞影響堅持動力

以身作則去傳遞時間管理、毅力等特質之餘，賓仔也很誠實稱，要一直跑落去，也需要成績去鼓勵自己，倒過來說是否成績不好會很挫敗？「跑得不好通常是練習的問題，可能過程中遇到一些在職人士的傷病。我會覺得是這遊戲的一部分」。

文：方嘉豪、許嘉明