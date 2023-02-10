辛祖走出陰霾 隔5月再建功 助曼聯逼和列斯聯 坦帥勉「掌握未來」

基諾圖55秒閃電開紀錄

曼聯挾本土三項賽事四連捷的強勢迎戰列斯聯，惟中場卡斯米路續因停賽缺陣。開賽不久，列斯聯藉反擊憑意籍19歲新星前鋒基諾圖在55秒先開紀錄。48分鐘，列斯聯中場森馬維里左路底線傳中「省」中曼聯守將華拉尼改變皮球方向，令隊友門將迪基亞再失守。57分鐘，坦夏格換入查頓辛祖，亦是後者自去年10月22日作客打和車路士以來，首次在英超上陣。62分鐘，拉舒福特接應後衛達洛治右路傳中頂入今季第11個英超入球。70分鐘，辛祖把握列斯聯守將禁區內未能解圍，射入今季第3個聯賽入球，亦是自去年9月中作客勝舒列夫的歐霸分組賽後，再為曼聯建功。惟「紅魔」終僅以2：2逼和列斯聯，賽後22戰得43分守在第3位，分別落後一哥阿仙奴及次席曼城7分和兩分。

坦夏格賽後特別提及辛祖道：「我為他朝着正確方向走而高興，希望能繼續下去。他是一個出色球員，只要繼續努力，定有卓爾不凡的成就。我、教練團和整支球隊都支持他，但他須知道，未來應掌握在自己手中。」辛祖因身心健康出現問題避戰逾3個月，於上周中在英格蘭聯賽盃4強次回合主場挫諾定咸森林時復出，賽後已獲坦夏格大讚，「他很享受可為他帶來能量的比賽，這可從其笑容得知。他若在狀態，對球隊相當重要」。

列斯8場不勝 暫代主帥讚球員落力

至於英超不勝增至8場的列斯聯，賽後以21戰得19分排尾五，與尾四韋斯咸同分，只多尾三愛華頓1分。列斯聯早前解僱美籍前帥謝斯馬殊，此仗由青年軍教練施古巴拿暫代領軍，他說：「球員表現落力，力足凱旋，這令我很自豪。」列斯聯將於下周日的聯賽返主場再鬥曼聯。