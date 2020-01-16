杜蘭特投太陽組四巨頭 NBA轉會窗關閉 籃網一周失兩星將

籃網雖目前仍位列東岸第5位，惟會方意外地在季中選擇重建，繼日前將艾榮換至達拉斯獨行俠後，昨再宣布放走另一當家球星杜蘭特，他將與TJ禾溫一同交易至太陽，籃網則換得哥達、米卡貝捷斯、卡馬隆莊遜及4個未來首輪選秀權。暫列西岸第5位的太陽獲杜蘭特來投後，將與戴雲布克卡、基斯保羅及迪安祖艾頓合組「四巨頭」。

此外，太陽昨公布43歲新班主伊舒比亞（Mat Ishbia）正式接管球隊，並同時成為WNBA球隊鳳凰城水星的班主。伊舒比亞學界時期曾是密歇根州立大學奪2000年NCAA總冠軍成員，他在聲明中亦表示，自己非常期待與球會上下共事，形容籃球在他人生中的地位僅次家人，盼協助兩軍在未來取得成功。

湖人棄韋斯特布克 換入舊將羅素

仍在西岸位處下游的洛杉磯湖人，昨亦與爵士及明尼蘇達木狼達成三方交易，將34歲球星韋斯特布克及1個2027年首輪選秀權送至爵士，並由木狼換來昔日舊將丹基路羅素、馬歷比士利及雲達比治，而木狼則獲3名小將及4個次輪選秀權。26歲的羅素於2015年以選秀榜眼姿態加盟湖人，曾與已故傳奇高比拜仁並肩，但兩年後被交易，如今相隔6年再返「紫金軍團」。

馬刺負速龍十連敗

另外，艾榮昨於NBA常規賽首為獨行俠披甲，正選上陣37分鐘17投9中貢獻全數並列最高24分，在盧卡當錫因傷避戰下，領銜作客以110：104擊敗洛杉磯快艇，兩連勝後以30勝26負排西岸第4位。而聖安東尼奧馬刺則作客以98：112不敵多倫多速龍，吞下十連敗，並於賽後與對方落實交易，送出前鋒保爾迪換來中鋒布治、1個今年首輪及2個未來次輪選秀權。

謝倫布朗面部骨折 恐無緣明星賽

東岸方面，波士頓塞爾特人則在主場有6名球員得分上雙下，以106：99挫費城76人續居東岸榜首；惟是役陣中球星謝倫布朗於早段意外被隊友塔圖肘擊致面部骨折，提早退下火線，恐無緣出戰本月20日舉行的明星賽。

至於第2次入圍明星賽的新奧爾良塘鵝球星錫安威廉臣，昨落實因傷退賽，料其正選席位將由後備名單中遞補，並須在短期內補選球員。