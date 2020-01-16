卡塔爾財團擬日內購曼聯 國王情迷紅魔 格拉沙索價逾564億

格拉沙家族於去年11月計劃出售曼聯後，英國首富拉特克里夫的英力士集團（INEOS）於上月中證實有意入標，成為首個公開有興趣收購曼聯的買家。《每日郵報》報道，來自卡塔爾的財團亦有意參與競逐，消息人士表示，卡塔爾的投資者銳意在去年底主辦世界盃的成功基礎上再接再厲，將目光放在歐洲球壇及瞄准曼聯，最快在未來數天內提出報價，「他們認為曼聯是世界上最大的球會，是鑲嵌在『皇冠上的寶石』，他們有決心及信心出價能擊敗其他潛在對手，將曼聯重返應屬位置」。

公司持PSG 需獨資入主避歐協例

卡塔爾國王塔米姆為知名的曼聯忠實球迷，他同時為卡塔爾體育投資基金（QSI）投資者之一。不過，QSI已持有巴黎聖日耳門（PSG），根據歐洲足協規例，為防在歐洲賽出現利益衝突，今次只能以獨立投資者或私人資金等其他身分完全收購曼聯。據報格拉沙家族要價為60億鎊，加上曼聯有意翻新或改建奧脫福球場及卡靈頓訓練基地，預計新班主要再耗資多20億鎊（約188.2億港元）。

曼聯傳賣馬迪爾簽星級射手

此外，據報曼聯計劃今夏出售在今季多次受傷的27歲法國籍前鋒安東尼馬迪爾，並將耗資1億鎊（約9.41億港元）簽入一名星級射手，兩大熱門人選為拿玻里的尼日利亞隊前鋒域陀奧森漢及熱刺英格蘭隊長哈利卡尼，羅馬的英籍前鋒譚美阿巴謙亦在人選名單之中。

曼城財務違規 聘金牌大狀辯護

另邊廂，曼城面對被英超賽會起訴於2009至18年、9季內有逾百項財務違規，英媒報道，「藍月」將聘請曾為英國前首相約翰遜處理「派對門」事件的御用大律師彭力克辯護，他在3年前曾為曼城推翻歐洲足協的兩年歐洲賽禁令。報道指，這名66歲金牌大狀換算周薪高達40萬鎊（約378萬港元），可跟曼城球星奇雲迪布尼的薪酬看齊。彭力克亦參與過香港的官司，包括2013年外傭居港權案代表律政司，以及為變性人W上訴得直。