入魔首戰臨危受命保勝果 卡斯米路停賽 沙比薩勢擔正鬥列斯聯

卡斯米路今季在曼聯作用重大，但上場英超對水晶宮於雙方一次衝突中，向對方中場韋曉士雙手叉頸而領紅被逐，要停賽3場聯賽，領隊坦夏格昨稱不會就此上訴，令「紅魔」已有基斯甸艾歷臣、雲迪碧克及麥湯米尼等傷兵下，中場人手更見緊絀。

有危即有機，在冬季轉會窗最後一刻由拜仁慕尼黑借來的沙比薩，上仗對水晶宮後備入替首披紅魔戰衣，在球隊10人應戰下臨危受命，連同補時雖僅上陣18分鐘，在防守企位及補位得宜阻截對手傳球路線，保持2：1勝果，有次逼搶若非被指犯規，將造就隊友拉舒福特單刀攻門。坦夏格稱讚這新兵冷靜沉穩，了解比賽形勢及知道如何防守。門將迪基亞及左閘勞基梳爾亦讚新隊友在短時間內，已在訓練展示實力。

無帥客隊3助教領軍

因補賽關係，曼聯5日內在英超要兩鬥列斯聯。經過7場聯賽不勝，列斯排17位跌入護級漩渦，結果日前辭退領隊謝斯馬殊，這名美籍教頭領軍一年在32場聯賽勝率僅25%，明仗將暫由3名助教聯手領軍，其中一人為艾馬斯，他是上季蘭歷克任曼聯看守領隊時的副手，將重返奧脫福球場倒戈。

曼城違規案難今季審結

另邊廂，英超賽會日前起訴曼城於2009至18年、9季內有逾100項財務違規，據稱將面臨扣分等處分。據報多間英超球會希望賽會今季結束前判決，不過《天空體育》等英媒報道，考慮到曼城會上訴，加上涉及年期甚長，以及英超賽會將要成立獨立小組跟進，預計難以在今季內有判決，料甚至要數年後才有結論。

德國《明鏡周刊》曾披露曼城涉及3項違規，包括非法接觸青年球員簽約、班主違規注資、以及前帥文仙尼合約涉虛假文書。歐洲足協於2020年2月指控曼城嚴重違反財政公平條例（FFP），曾判禁止參加歐洲賽兩季及罰款3000萬歐元，「藍月」其後上訴體育仲裁法庭推翻禁令，並將罰款減至1000萬歐元。