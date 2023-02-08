土國強震 體壇釀災 眾運動員失聯 紐卡素舊將獲救

31歲的艾素在葡超波圖出道，但在紐卡素成名，曾為「喜鵲」上陣逾百場，現時效力土超球會哈塔斯堡（Hatayspor），日前為球隊補時奠勝。惟球隊所在的哈塔伊省鄰近震央加濟安泰普省，下榻的大廈在地震中倒塌。哈軍主帥禾簡迪米雷（Volkan Demirel）與另一土國名宿哥漢辛（Gokhan Zan）均發短片求助，指哈塔伊不少地區斷水電，與外界幾近隔絕。球會副會長昨午確認艾素是最後一名獲救的球員，需送院治理，沒交代詳情，球會總監Tanur Savut仍失聯。

國內體育會捐物資借場賑災

次級聯賽球會馬拉塔斯堡（Yeni Malatyaspor）、第3級的Iskenderunspor、1920 Marasspor均確認有職球員失蹤。加拉塔沙雷、比錫達斯等多間土國著名體育會，均借出場地及捐獻物資協助賑災。而效力加軍預備組的門將伊斯美施比（Ismail Cipe）更滿載糧食，自駕到受災最嚴重地區之一的家鄉哈塔伊省（Hatay），為災民出一分力。

排球手球摔跤好手生死未卜

土耳其亦有不少歐洲頂級的排球、手球、摔跤選手及職業隊伍駐紮。當地傳媒指，哈塔伊14名女排球員下塌於安塔基亞體育館附近的酒店倒塌，眾人因此被活埋在瓦礫下，並表示自己與其他隊友，無法通過共享位置去搜尋她們。另外，11名Malatya Metropolitan Belediyespor男排成員亦在地震後與外界失聯。

在另一重災區卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaras），土耳其國家隊摔角手Taha Akgul於社交網求助，稱有30至40人被困瓦礫中。土耳其摔角聯會指他們的救援行動仍在進行，至昨晚已有8人獲救。土耳其手球總會就表示未能聯繫國家隊男將Cemal Kutahya與哈塔伊手球隊主教練。