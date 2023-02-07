黃澤林3戰全勝 港網隊台盃護級 征委國贏3：1留世界二組

台維斯盃網球賽世界二組附加賽上周六開打，在首日的兩場單打，黃澤林以直落兩盤先拔頭籌，惟王康傑力戰下輸1：2，雙方打成1：1平手。黃澤林其後伙王康傑在雙打鬥東首主組合洛迪古斯/白蘭頓，港隊第一盤兩度破贏6：1，第2盤領先1：0下因天雨延期，但終仍以7：6（7：3）再下一城。

黃澤林在第4場單打硬撼委內瑞拉一哥洛迪古斯，雖然首盤先輸2：6，但他最終連贏兩盤6：1、6：3，為港隊以場數3：1奠勝，保住世界二組席位。港隊9月與世界一組附加賽負方交手，爭奪來年世界一組附加賽資格。黃澤林說：「每次代表香港出戰台維斯盃，都覺得最特別和興奮。比賽時，隊友每一句鼓勵，都令人覺得感動和熱血，好想捱到最後贏波。」

中華台北升班一組 韓國闖決賽周

另外，日本隊在世界一組附加賽以4：0挫波蘭護級，中華台北隊則以3：1爆冷挫8號種子墨西哥，搶下世界一級門票。至於中國隊以直落4場不敵巴西隊，維持在世界二組。決賽周外圍賽方面，韓國隊在主場以3：2險勝8號種子比利時隊；由阿歷山大薩維列夫領軍的4號種子德國隊，爆冷以2：3負瑞士隊。至於法、美、英及塞爾維亞隊，則順利晉級決賽周16強。