曼城涉財務違規恐重罰 負熱刺錯失追貼阿仙奴 卡尼奠勝膺隊史射手

英超賽會經過4年的獨立調查後，昨表示曼城在2009至2018年期間，涉違反向賽會提交準確財務信息，「尤其在收入（包括贊助收入），以及關聯方及營運成本方面」。藍月另被指控在2019/10至2012/13球季未完全公布領隊薪酬；以及未能符合英超賽會要求，在2013/14至2017/18球季期間符合歐洲足協（UEFA）的財政公平競技條例（FFP）。此外，曼城亦被控在2018年12月起，未有配合賽會的調查行動。

曼城聞指控感驚訝

曼城其後發聲明，稱對賽會相關指控感到驚訝，「特別是考慮到賽會所提供的大量詳細資料」。該會歡迎獨立委員會進行審查，以考慮支持其立場的全面無可辯駁證據。該隊於2020年亦因違反FFP，被UEFA判罰禁止參與歐洲賽兩季及罰款3000萬歐元（約2.53億港元），但同年在體育仲裁法庭（CAS）上訴得直，得以續戰歐聯之餘，罰款亦大減至1000萬歐元。

賽事方面，熱刺因干地上周三完成切除膽囊手術後留在意大利休養，本仗需由助教史迪連尼暫代領軍；不過在15分鐘把握敵軍後場交失，由賀積貝治攔截後傳予卡尼施射得手。儘管基斯甸羅美路末段領兩黃一紅被逐，熱刺仍能保住1球勝局，22戰得39分排第5，落後少踢1場的紐卡素1分；曼城則未能把握阿仙奴本輪輸波收窄榜首差距，目前21戰得45分，多踢一場下落後「兵工廠」5分。

干地休養未領軍 賽後致電賀卡尼締新猷

卡尼上月底已追平基里夫斯的266球隊史入球紀錄，本仗一箭定江山後正式獨攬該頭銜。這名29歲英格蘭隊前鋒賽後即獲干地致賀電，稱對麾下譜寫新里程感到自豪。該名意籍教頭事後更於社交網發文答謝全隊，寫道：「即使在遠方，也與你們同在，為整個團隊感到驕傲」。