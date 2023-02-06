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2023年2月6日星期一
聖若瑟隔23年再封王 籃球精英賽3分反勝英華 協恩八連霸
英華準畢業隊長堅信籃球路未完
理文不敵流浪即易帥 陳曉明退任 曾昭達暫代主教練
伍家朗泰國賽奪亞 半年最佳
皇馬西甲爆冷負馬略卡 拿玻里意甲大捷續領放
高普為利物浦連場多失致歉 被嘲「明早被炒」
體壇快訊：何子樂首奪世巡三甲
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【明報專訊】（請看附圖）
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