體壇快訊：何子樂首奪世巡三甲

許建德澳洲耐力賽奪亞

香港車手許建德昨與澳門的謝榮鍵等3名拍檔，駕駛平治AMG GT3出戰澳洲巴瑟斯特12小時耐力賽，最終在全景山賽道共完成310圈，取得銀級亞軍，總成績排第14。主場車手Kenny Habul領銜的一隊末段雖曾被撞，但仍完成323圈，以0.92秒些微優勢衛冕。

東方不敵西貢熱火

香港東方昨於東南亞職業籃球賽（ABL）邀請賽「背靠背」作賽，結果命中率不足四成下，71：84不敵越南西貢熱火。攻入全隊最高32分的巴錫坦言球隊不夠集中，期望下場火拚菲律賓三寶顏勇士能夠調整。

占士得分紀錄叫糊

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽作客以126：131不敵新奧爾良塘鵝，但38歲主將勒邦占士攻入27分後，生涯累積38,352分，距「天勾」渣巴的紀錄只差36分，有機會在後日早上主場對奧克拉荷馬雷霆一仗正式成為聯盟得分王。金州勇士同日以119：113擊退達拉斯獨行俠，但射手史堤芬居里在第3節小腿受傷離場，初步檢察未有骨折。

塞內加爾非國錦封王

塞內加爾首奪非洲國家錦標賽冠軍，他們在這項只限本土聯賽球員參與的賽事決賽，與主辦國阿爾及利亞隊戰至加時仍未有入球，最終互射12碼贏5：4捧盃。季軍戰則由馬達加斯加1：0小勝尼日爾隊。