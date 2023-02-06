英華準畢業隊長堅信籃球路未完

倪嘉仁曾因受不了教練責罵而退隊，在今年九龍區D1決賽才重新歸隊，並助球隊贏得區際冠軍。他直言重返球隊的主因，是為了打精英賽，惟最終功虧一簣，「我在決賽未能打出最佳表現，控場未如理想，不能承擔應有責任」。

倪嘉仁賽後獲選為明星隊成員，他坦承個人獎項並無安慰作用，但他期望自己繼續進步，「一生只有一次精英賽，對我來說是真的，但我的籃球路不會止步於中學，這就當是上了一課」。

協恩5師姐同場最後探戈

對於協恩中學的李佩沛、陳詠琛、毛凱欣、李心悅等5名中六生來說，她們流下卻是喜悅的淚水。當協恩在女子組決賽以51分大勝林大輝中學，教練陳嘉汶在最後兩分鐘把5人派遣上陣，讓她們好好享受最後一次的精英賽舞台。

獲選為最有價值球員的李佩沛賽後稱，與一班戰友落場時已覺感觸，「我們相處6年，有開心有難過，最後能一起踏上這個舞台，覺得很不捨」，至於首戰精英賽的射手陳詠琛亦有同感，「第一次、也是最後一次打精英賽，有這機會很難得」。