聖若瑟隔23年再封王 籃球精英賽3分反勝英華 協恩八連霸

聖若瑟和英華在上半場鬥得激烈，前者有許浩翔和張嘉謙外圍開火，加上鄧力嘉則強攻禁區，次節一度領先 25：14。英華則靠吳委峻頻頻剷籃，追至31：34完半場。下半場戰况膠着，英華莫煒謙接連中投得手，領軍反超6分，但聖若瑟沉着應戰，全隊積極衝搶，加上張嘉謙決勝節射入兩球三分，加上最後25秒補籃奠勝，助球隊以66：63勇挫英華，睽違23年再次奪冠。

MVP張嘉謙：想證明港島學校實力

張嘉謙認為團結是致勝關鍵，即使處於下風仍未曾放棄，因此他認為贏得最有價值球員應歸功全隊。聖若瑟在1999年奪冠時，張嘉謙仍未出生，他直言球隊近年成績不及泳隊或足球隊亮眼，在精英賽全程被睇低一線，這次奪冠也可證明球隊的實力，「由頭開始，沒人看好過聖若瑟，但我們想證明港島區學校也不差，聖若瑟也是強隊」。

至於協恩在決賽甫開局有黃雅婷殺入內線，李佩沛和陳詠琛外投，加上銅牆鐵壁的防守，半場領先林大輝43：9。雖然林大輝下半場奮力反撲，吳巧嵐強攻禁區連取9分，加上劉伊嵐在三分線左右開弓，打出18：4攻勢縮窄差距。不過，協恩在決勝節點點開花，終以90：39勝出。賽後獲選為MVP的李佩沛賽後表示，雖然精英賽停辦3年，但今次奪冠有感過去付出皆值得，「在協恩6年來經歷高低起伏，疫情下只能隔着螢幕見隊友很難受。這次以領袖身分參賽，有些壓力，但我亦享受過程」。

喇沙裘錦秋摘季

季軍戰方面，喇沙書院在男子組有翟晉德轟入全場最高的36分，以107：55大勝嗇色園可藝中學。裘錦秋中學（葵涌）則有戴欣婷貢獻24分，以66：60力克中華基督教青年會中學，這名1.87米高的中鋒更獲選為最佳新人。