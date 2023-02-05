體壇快訊：東方險勝騰飛之獅續居首

張雄熙亞巡賽沙特站晉級第3回合

港將張雄熙昨續戰PGA亞巡賽沙特阿拉伯站，在第2日賽事以低標準1桿的69桿，當中兩度做出「小鳥」，完成首兩回合後取得平標準桿的140桿，與其餘14名球手並列第57位，趕上晉級第3回合的尾班車。

巴塞迎西維爾缺迪比利 皇馬3將避戰馬略卡

西甲首、次席球隊巴塞隆拿及皇家馬德里將分途出擊，當中在榜首以5分優勢領先的巴塞，明晨迎戰錄得兩連勝的西維爾，翼鋒奧士文尼迪比利續因大腿傷勢缺陣。皇馬則今晚作客馬略卡，主帥安察洛堤表示，有傷在身的阿拉巴、艾達米列達奧和賓施馬今仗均不會上陣，但3人仍會隨隊出戰摩洛哥舉行的世界冠軍球會盃。

賀拿德甲開齋 多蒙特大勝弗賴堡

多蒙特昨有「抗癌前鋒」施巴斯坦賀拿取得加盟後首個正式比賽入球，加上倒戈的中堅尼高舒洛達碧建功，在德甲主場以5：1大破弗賴堡，追至跟今晚作客禾夫斯堡的拜仁慕尼黑同得37分。柏林聯則以2：1險勝緬恩斯，多踢一場下領先拜仁兩分居首。

魔術木狼爆肢體衝突 5人被逐

奧蘭多魔術昨於NBA常規賽作客127：120挫明尼蘇達木狼期間發生肢體衝突，事發於該仗第3節，木狼後衛柯士甸李華士與身處後備席的魔術中鋒穆罕默德班巴大打出手，及後兩軍多人加入打鬥，終導致雙方共5名球員被逐。