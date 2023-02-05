曼城追榜首誓拔刺 哥帥解釋借走簡斯路 「他要每場上陣才開心」

熱刺vs.曼城 now611/621台 明晨00：30直播

曼城在冬季轉會窗關閉前，意外地借走主力閘衛祖奧簡斯路予拜仁慕尼黑，領隊哥迪奧拿在賽前解釋，因這名28歲葡萄牙國腳希望每仗都上陣，「我們在世界盃後決定以另一種方式比賽，這情况令簡斯路上陣機會不多，他要每次比賽都有落場才會開心，所以我決定讓他去慕尼黑，希望他能在拜仁如願。他在近兩次英超奪冠貢獻重大，我祝願他未來4個月一切順利」。對於借走簡斯路後的左閘空缺，哥帥稱還有尼敦阿基、拿樸迪、沙治奧高美斯及小將歷高路易斯可勝任，並會在今夏再求購合適人選，另確認中堅史東斯因傷需缺陣3至4周。

曼城在上月底英超憑翼鋒馬列斯兩射一傳，於下半場連入4球下，主場以4：2反勝熱刺。不過，藍月近4次造訪熱刺球場均落敗而回。暫列英超神射手頭兩位的雙方兩大射手、艾寧夏蘭特與哈利卡尼將再次交鋒。

干地切膽囊休養 或趕及歸隊率兵

另邊廂，熱刺領隊干地於上周三接受切除膽囊手術後於意大利家中休養，不過助教史迪連尼在賽前稱，這名意籍教頭仍有望立即復出領軍，「他是個聰明人，知道要小心和發生了什麼事，那不是很嚴重的手術」。史迪連尼透露，干地完成手術後，他曾在電話與對方討論今場部署，包括一同決定正選陣容，故備戰未受影響。

熱刺在冬季轉會窗最後一刻從士砵亭簽入柏度樸路，這名23歲西班牙籍右翼衛有望是役上演「地標戰」。樸路曾加盟曼城，但效力3季均被外借。

此外，諾定咸森林今晚在主場對列斯聯，從巴黎聖日耳門（PSG）借來的門將基羅拿華斯，以及自由身來投的翼鋒安祖阿休，料均可候命迎「地標」戰；列斯首席射手洛迪高則因傷要缺陣兩個月。