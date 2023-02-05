林大輝首闖精英賽決賽 反勝青中寫校史 撼長勝軍協恩爭冠

女子組「黑馬」林大輝昨與青中鬥得激烈，並於三分線外駁火，林大輝後衛鄭思睿入球後，林卓童即回敬一記「Answer 3」，加上李卓桐中距離中鵠，領青中首節領先16：12。青中次節初段接連外投得手，以32：29領先上半場。

林大輝下半場吹響反攻號角，廖詠琪除了偷波快攻，亦三度入楔得手，加上鄭思睿射入三分，打出9：0攻勢，梁芷甄再外投內切，領軍反超5分，及後一度拉開10分。最終球隊在三人得分上雙，包括廖詠琪取全場最高21分下，以65：60險勝青中，校史首闖精英賽決賽。

疫下幾乎散班 隊長梁芷甄拒留憾

林大輝女籃眾將賽後喜極而泣，隊長梁芷甄表示：「我們這個月不停練習，才換來這成績，一切辛苦都值得。」她直言賽前立定決心搏盡爭勝，拒讓學界生涯最後一次精英賽留憾。

面對疫情，林大輝女籃曾幾乎散班，但梁芷甄未放棄，也慶幸全隊堅持至今，「有隊友因疫情失去目標，曾選擇離開。我當時很擔心，不想球隊解散，與老師和隊友一起找她們回來」。她笑言獲日漫《男兒當入樽》的動畫電影的啟發，稱自己像宮城良田一樣，即使緊張也要故作鎮定，「若比賽時膽怯、放棄的話，一切都沒了」。

至於傳統勁旅協恩則在另一場4強以88：37大勝裘錦秋中學（葵涌），今決戰林大輝力爭8連霸，而裘錦秋則會與青中爭季軍。

英華聖若瑟會師男子組決賽

男子組方面，英華昨次節憑高壓防守迫使可藝連接失誤，打出一波10：2的攻勢拉開分數，半場領先42：26。下半場英華續領放，終以44分優勢大勝。至於聖若瑟在另一場4強憑決勝節打出27：11攻勢，包括鄧力嘉包辦其中10分，終以68：55反勝喇沙書院，近20年來首闖決賽。