黑馬可藝乘勇劍指決賽 功臣鄭峻謙盼圓夢正名

負傷領軍首闖4強 密集賽程凝聚軍心

可藝在精英賽以黑馬姿態殺入4強，將硬撼傳統勁旅英華書院爭入決賽。作為禁區支柱的鄭峻謙功不可沒，現時就讀中五的他，強忍左膝半月板移位和左手手指脫骱的傷痛，只想在精英賽力證身價，「精英賽是很多人的夢想，我覺得入4強難過打甲一，因為它有時限」。

鄭峻謙直言球隊經歷起伏，才能從賽季初段的鬆散，到頭兩階段分組賽的密集賽程下變得團結，「之前講可藝是個大家庭是門面說話，那時沒太強歸屬感，但我們在8日內朝夕相對，我受傷後隊友共同承擔責任，這份信任難能可貴，令我感到可藝真是一個家」。

板櫈深度不足 主帥梁民熊盼展拼勁

執教球隊多年的梁民熊坦承陣容板櫈深度不足，在停錶制下體能及犯規問題皆成隱憂。不過，他指「波係圓嘅」，盼球隊像《男兒當入樽》的湘北一樣展現拼勁，又寄語球員不要妄自菲薄，「屯門仔真的不差，我們和港九區的學校比，只要過多條屯門公路」。至於兩支昔日王者喇沙書院及聖若瑟書院則於上線碰頭，爭奪另一決賽席位。