港學界灌籃高手 精英賽譜熱血夢

文、圖：許嘉明

一場世紀疫症，令精英賽停辦三年，學界亦出現「洗牌」局面，三支新界區霸主歷史性同闖4強。葵青區冠軍裘錦秋在4強上線將硬撼勁旅協恩，力爭中斷後者八連霸走勢。

裘錦秋再挑戰協恩 張韻漾最後探戈拒留憾

兩軍曾於精英賽次階段交手，裘錦秋上半場驚喜領先，惟下半場遭協恩主將李佩沛在外圍開火，終以34：58吞敗。對於4強再碰頭，隊長張韻漾直言會盡全力爭勝，「我們這一個多月將練球放首位，辛苦多時只為這場比賽，不要讓自己留憾」。她又感激籃球令她成長，「籃球着重溝通，若場上五人各自為政，很難配合，因此籃球令我更主動跟人溝通」。

有別張韻漾的最後探戈，身高1.87米的中鋒戴欣婷則為精英賽新丁，她不諱言自己以前個性懶散，但打球後變得勤力，盼助師姐圓夢，「我們向同一目標進發，知道對方想法，若大家的心凝聚一起，可能不會太緊張」。

主帥陳翊麟要求眾將賽前觀看《男兒》電影，藉此燃起鬥志，即使裘錦秋對協恩或九死一生，盼球員仍能保持信念，「故事講一隊黑馬鬥傳統強校，就像我們挑戰協恩的情况，希望球員看完電影，可喚起鬥志。要贏真的很難，但並非完全沒機會，且看我們當日會否打出超水準」。

林大輝爭勝寫校史 青中晉級功臣堅持追夢

曾於2010年精英賽奪殿軍的林大輝，於下線鬥青中，爭取寫校史最佳成績。隊長梁芷甄在中二曾戰精英賽，惟早早出局，只能當觀眾為殺入4強的男籃打氣。她笑言今次要享受難得機會，「當時覺得他們好厲害，好想站在4強這舞台。今年是我最後一屆，且等了三年終於有精英賽，特別激動」。沙西區的林大輝為運動名校，惟女籃成績浮沉，同是林大輝主帥的陳翊麟直言，用上多年努力，才實現目標打入4強。雖陣中沒港青女籃代表，但梁芷甄盼眾志成城，團結制勝。

至於元朗區冠軍青中是晉級路途最驚險球隊之一，她們在8強生死戰憑干潁堯絕殺得手，搶下4強入場券。這名就讀中六的中鋒，跟隊友吳思恆和李詩淇同為港青代表，但她坦承在疫情初期曾萌生放棄打球的念頭，「那時不能上學，覺得網課好無謂，又不知有沒有比賽打，整個人像漫無目標，覺得練球浪費時間，不如發掘其他興趣，或花多點時間陪伴親友」。

不過，干潁堯直言自己是三分鐘熱度的人，小時候學過鋼琴、中國舞、芭蕾舞、拉丁舞等，但都維持不過半年，唯獨籃球令她學懂堅持，「單講喜歡太普通，但我很喜歡籃球給我的滿足感，且我的投入成本很高，生活除籃球幾乎沒其他活動，若放棄此前付出就白廢了」。

青中教練黃琪琪在球員時代，曾於2007/08年球季隨崇正中學於精英賽稱后。如今換個身分爭標，她期望一班球員多添自信，打出最佳表現。