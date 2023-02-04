足壇快遞：麥巴比唞3周無緣鬥拜仁

列奧斯不滿蜂兵未提續約

歇冬後三連勝的「蜂兵」多蒙特今晚德甲迎戰同分的弗賴堡，上仗傷癒的隊長馬高列奧斯今夏約滿，有傳他不滿會方未提續約，主帥達錫表明這名33歲中場對球隊仍相當重要。明晨迎戰包尾球隊史浩克04的慕遜加柏，則向34歲隊長史甸度開出新約，正待對方決定去留。

希丁加續掌阿積士至季尾

阿積士上周在暫代教練希丁加領軍下重返勝軌，會方昨公布39歲的他將留任至季尾。爭取四連霸的阿積士現居荷甲第4，明晚將作客尾二的甘堡爾。七連敗排榜尾的格羅寧根面臨22年來首次降班，昨解僱體育總監，助教雲達利續暫代主帥職務，明晚聯賽迎戰川迪爭勝止頹。

沙特撐俄脫歐入亞洲足協

亞洲足協45個成員國日前在巴林舉行國際足協執委會代表選舉，7人競逐5個席位，最終中國足協副會長杜兆才未能連任，與韓國足總代表落選。沙特阿拉伯及馬來西亞取而代之，其中沙特足總會長Yasser Almisehal近日表示，俄羅斯可經過嚴格審批下脫歐入亞。