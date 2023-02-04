金信煜投傑志盼戰亞冠 圖破丹恩入球王紀錄

未獲工作證 明鬥深水埗無緣地標

金信煜在球會專訪稱視兩大韓職射手李同國及丹恩奴域為偶像，在傑志將與其一偶像丹恩首次做隊友，還有韓國名宿的傑志助教金東進協助適應。他昨早操練未有參與分隊賽，安排個別練習攻門，身高1.97米的他未有太多機會施展頭槌強項。由於金信煜未獲工作證，無緣明晚港超主場對深水埗登場。

金信煜與新加坡超聯球隊獅城水手解約後，未有重返韓職，選擇來港落班，稱因傑志的「野心」而簽約3年半至2026年夏天，「我在談判感受到傑志想成為亞洲最好球會之一，甚至爭取在亞冠盃奪冠，我認為這並非不可能，所以我會竭盡所能」。34歲的金信煜自2021年中未獲韓國隊徵召，他稱一日未掛靴及在亞洲賽有表現，當國家隊再次需要他時，願意隨時再為「太極虎」披甲。

伍健否認港超歷來最高薪

對於韓國傳媒此前提及，金信煜在傑志將獲得港超史上最高薪酬，伍健昨澄清「完全不正確」，「只是在球會能力範圍內開出的正常合約」。至於開出在港超少有的3年半長約，伍健解釋因雙方目標一致，「金錢並非他最大考慮因素，雙方期望參與未來3屆亞冠盃，他想用3年半時間，嘗試超越丹恩成為在亞冠入球最多球員，所以很快一拍即合」。丹恩與金信煜在亞冠分別累積43球及20球，同時分別為3屆及1屆韓職神射手，丹恩以187球成韓職入球王，金信煜以118球排第3。

至於今日兩場港超分別為和富大埔下午3時主場對東方、香港U23傍晚6時於將軍澳對冠忠南區。