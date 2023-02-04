格連活特獲撤3控罪 曼聯：完成內部調查前不會歸隊

英國警方公布，曼聯前鋒格連活特涉強姦及襲擊案因關鍵證人不配合調查，撤銷3項檢控。惟「紅魔」方面表示仍會作內部跟進，在完成調查前，球員不會歸隊。

21歲的格連活特在去年2月涉案被捕，10月時曾違反保釋條件，但一直未曾還押。案件原定今年10月提訊，但皇家檢控署昨公布：「由於關鍵證人撤控，加上新證供浮面，定罪機會不大，所以終止案件調查。」英國《每日郵報》稱，事主早在去年4月已撤控。

借將沙比薩迎水晶宮勢亮相

格連活特其後發聲明回應，稱為案件告一段落而鬆口氣，感謝親友一直支持。惟曼聯會方的簡短聲明僅表示知悉警方決定，但會方將作跟進，決定下一步行動。英國廣播公司（BBC）等多間英媒報道，直至曼聯內部調查完成之前，「綠木」都不會歸隊操練。

曼聯上周不敵阿仙奴，各項賽事10場不敗走勢斷纜，於英超跌至第4，但在兩項盃賽均順利晉級，今晚將回師聯賽主場對水晶宮。在基斯甸艾歷臣長期養傷之下，費特料在中場伙拍卡斯米路，借將沙比薩亦有望上演英倫處子戰。29歲守將華拉尼則落實退出法國國家隊，專注球會賽事。水晶宮在上月中首循環交手逼和1：1，但主將韋費特沙夏之後一仗對紐卡素時受傷，是客軍今仗4名傷兵之一。