阿迪達憂面臨挑戰 戴治首領軍信可護級 阿仙奴圖割愛拒輕敵

愛華頓vs.阿仙奴 ViuTV96台、now611/621台 晚上20：30直播

榜首的阿仙奴雖然今季聯賽僅嘗一敗，但球隊近4次造訪葛迪遜公園只得1和3負，即使愛華頓目前排第19位身陷降班危機，阿迪達亦不敢輕敵，他表示：「作客愛華頓總是困難的，換帥後他們的踢法亦很有可能出現變化，令己隊更難以預測，加上對方須為護級而戰，今仗必定會面臨極大挑戰。」

馬天尼利續約4年半 佐真奴勢地標

此外，「兵工廠」昨落實與巴西國腳翼鋒加比爾馬天尼利續約4年半，至2027年夏天。剛奪1月英超最佳領隊的阿迪達，昨大讚對方道：「馬天尼利現在只有21歲，但已展現出強大的實力，亦是廠迷的寵兒，相信他仍有很多進步空間，未來令人期待。」軍情方面，阿仙奴中場湯馬士柏迪因傷是役上陣成疑，加上艾利尼已提早收咧，預計日前由車路士來投的意大利國腳佐真奴，是役勢演「地標」戰。

愛華頓引援觸礁 森林搶安祖阿休

至於上月解僱林柏特的愛華頓，雖在冬窗完結前找來前般尼主帥戴治接掌，但球隊不但未能簽入任何新兵，更有新星安東尼哥頓出走紐卡素，且昨又被諾定咸森林「搶人才」，簽走自由身的加納國腳翼鋒安祖阿休，令外界憂慮拖肥恐歷來首次由英超降至英冠。將迎領軍處子戰的戴治昨回應道：「引援的確不順利，但我們已盡力做了應做的事。不過，以目前的陣容而言，我仍相信球隊有力護級，我亦很高興看到麾下在操練時鬥志激昂，這一點很重要。」他又認為此刻將是重整踢法的機會，盼盡快領軍重拾正軌。

暫列第3位的新晉豪門紐卡素，明晨迎戰韋斯咸則料有新兵安東尼哥頓可候命，惟另一中場般奴古馬雷斯因日前英聯盃領紅須停賽，而前鋒阿歷山大伊沙克亦因傷或避戰。