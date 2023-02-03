體壇快訊：港乒兩組合穩奪獎牌

107歲奧運前將離世

烏拉圭前帆船代表施安拉（Felix Sienra）日前與世長辭，享年107歲。1916年出生的施安拉，1948年為國出戰倫敦奧運帆船螢火蟲級項目（Firefly），以第6名完成。而他的離世後，當今最長壽的奧運選手為曾參戰1948及1952年奧運的法國前跳遠選手古特（Yvonne Chabot-Curtet，102歲）。

台女將文姿云棄戰亞運

台灣中央社報道，中華台北空手道名將文姿云因個人原因，決定放棄9月杭州亞運出賽資格，無緣挑戰三連霸。報道引述其教練指出，這名東京奧運奪得女子55公斤級組手銅牌選手在上月萌生退役念頭，但目前沒有最終決定。

塞爾特人破網平隊史

波士頓塞爾特人昨於NBA常規賽，首節以逾六成命中率攻入46分，單節領先布魯克林籃網30分追平隊史單節分差紀錄，兩大球星謝倫布朗和塔圖（圖中白衫）全場合計攻入57分，終領軍在主場以139：96拿下勝仗。