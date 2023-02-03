車路士銀彈增兵 打吡誓劫富翻身

英超明晨復賽演獨腳戲，由冬季轉會窗「主角」車路士，主場與富咸踢倫敦打吡戰，亦是已跌至中游的「藍戰士」，爭取報卻上月中交鋒作客敗走的一箭之仇。

10將傷停 眾新兵勢臨危受命

車路士過去11場英超2勝4和5負，暫以20戰得29分排第10，被四哥曼聯拋離10分，故此，班主保利上月豪花3.29億歐元（約27.9億）簽入8將圖強，撇除被借回里昂的右閘文路古士圖，領隊樸達仍有7名新兵可用，其中穿5號球衣的中場安素費南迪斯及鋒將梅迪歷有望受重用。

車路士在明晨之戰因續有前鋒祖奧菲歷斯停賽，史達寧、列斯占士、基斯甸普列錫等傷兵多達9人下，其餘4名新丁後衛班洛特巴迪亞舒尼、中場安祖山度士、翼鋒洛尼馬度基及前鋒大衛科芬拿也或有機會落場，但料因默契欠佳不利發揮，提高被接近「夫添」的富咸雙殺的機會。事實是以31分名列第7的富咸，過去兩場英超同以0：1受挫紐卡素和熱刺，所以亟欲在這場打吡戰打場翻身仗。

車路士雖已大肆招兵，但38歲中堅堤亞高施華透露，會方需要像他這樣的老將協助重建球隊，故此雙方將於日內傾談續約事宜。此外，熱刺領隊干地昨做過膽囊切除手術，勢不能在下周日領軍迎戰曼城。