體壇快訊：李漢銘吳詠琳約旦賽晉級

張雄熙征亞巡揭幕戰

PGA亞巡賽今日以沙特阿拉伯國際賽揭幕，上周取得巡迴賽全卡的香港球手張雄熙獲邀參賽。世界四哥兼英國公開賽冠軍史密夫、美國名將米基遜等一眾沙特LIV系列賽球手亦會參戰。PGA美巡賽則明晨上演圓石灘職業/業餘配對賽，退役威爾斯足球名將加里夫巴利將首次參戰。

45歲布拉迪二度退役

美式足球聯盟（NFL）45歲傳奇四分衛布拉迪昨宣布退役，結束23年職業球員生涯。他生涯共奪7次NFL超級碗，獲膺3次年度最有價值球員（MVP）及5次超級碗MVP，去年初曾宣布退役，40天後便告復出，為坦帕灣海盜征戰多一季，惟球隊終在外卡賽止步。

占士三雙助湖人贏紐約人

洛杉磯湖人昨於NBA常規賽作客雖被紐約人末段連追6分，仍加時以129：123勝出。主將勒邦占士昨貢獻28分、10個籃板及11次助攻，本季首獲「三雙」，並超越名宿馬克積遜及拿殊，升上歷史助攻榜第4位，至於與「天勾手」渣巴的總得分紀錄只差89分。