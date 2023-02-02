紐卡素隔24年再爭冠 朗達夫領銜挫修咸頓 闖英聯盃決賽

紐卡素首回合作客贏1：0，此役返主場再憑桑恩朗達夫在5和21分鐘，獲右閘捷比亞及翼鋒米基爾阿米朗助攻，終助主隊以總比數3：1，淘汰有前鋒查阿當斯於29分鐘破蛋的修咸頓。而「喜鵲」門將尼克普比各項賽事則連續10仗不失斷纜，其隊友般奴古馬雷斯亦因在末段踩中敵鋒森美爾艾杜斯足踝領紅，料因停賽無緣在英超對韋斯咸、般尼茅夫和利物浦，但可望在本月26日的英聯盃決賽復出，碰今晨交鋒的曼聯或諾定咸森林。

今次是紐卡素自1976年後首入英聯盃決賽，且是1999年英格蘭足總盃後，首次能在大賽中坐亞望冠，在上述兩場決賽中，他們先後負曼城和曼聯而功虧一簣。喜鵲上次於頂級賽事封王，需追溯至1955年的英足盃。

古馬雷斯停3場 決賽養精蓄銳

喜鵲在2021年10月初，被沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）收購後表現漸趨平穩，今季各項賽事27戰16勝9和2負，英超暫列第3，有望出席下季歐聯，難怪上次主場建功已在2019年的朗達夫說：「若你1年前預測己隊可有今天成績，定會被人訕笑。」領隊艾迪賀維則說：「當你打入決賽，球隊地位便會提升，球迷亦會增加。這是一間力爭上游的球會。我們定會繼續全力以赴，竭盡所能。」

簽哥頓艾殊比 舒維爾投森林

另外，喜鵲分別從愛華頓及韋斯咸收購前鋒安東尼哥頓及右閘夏里遜艾殊比，並讓今夏約滿的30歲中場舒維爾轉會森林。英超包尾的修咸頓，亦破球會轉會費紀錄簽入雷恩翼鋒蘇般尼馬拿救亡。