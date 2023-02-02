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2023年2月2日星期四
英超冬窗砸61億 車路士佔首
佐真奴1.2億投廠年半 期待與阿迪達爭標
曼聯中場荒 急向拜仁借沙比薩半季
熱刺先借後買士砵亭右閘 拖肥引援失敗
香川真司回歸櫻花 13年來首返日本球壇
電視精選
紐卡素隔24年再爭冠 朗達夫領銜挫修咸頓 闖英聯盃決賽
國米意盃淘汰阿特蘭大入4強 盧卡古復任正選 達美安奠勝
伍家朗李卓耀泰國羽賽闖次圈
哈斯新車獲冠名贊助變黑 紅牛戰駒明亮相
體壇快訊：李漢銘吳詠琳約旦賽晉級
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【明報專訊】（請看附圖）
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