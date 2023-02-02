曼聯中場荒 急向拜仁借沙比薩半季

「紅魔」3名借將為英籍門將畢蘭特、荷蘭隊中鋒韋格賀斯以及沙比薩，不設買斷條款。其中在冬窗煞科日來投的沙比薩身高1.78米，司職中場位置與艾歷臣相近，2021年夏天由RB萊比錫加盟拜仁，一季半上陣54場入2球及2次助攻，多任後備，未能從德國國腳甘美治及哥列斯卡搶走正選。他昨早飛抵曼徹斯特完成體檢，於轉會窗關閉前趕上「尾班車」。

這名奧地利國腳在曼聯官網稱，有時生活必須很快作出重要決定，「我是有競爭力的球員，正處於巔峰時期，可為球隊帶來經驗和能量，期待向曼聯球迷展示實力」。據報曼聯領隊坦夏格一直很欣賞沙比薩，認為對方實力被低估。拜仁體育總監沙歷咸美錫確認，本周初曼聯提出借用，沙比薩亦想有更多上陣機會，最後成人之美。

等待賣盤 今冬只能借兵

沙比薩任萊比錫隊長時，曾在前屆歐聯分組賽交出一球助攻在主場以

3：2擊敗曼聯。他初出道司職過右翼鋒，近年在恩師拿高斯文麾下多踢中場，紅牛體系出身的他擅長逼搶及多無球跑動，遠射及處理死球有一手，亦多做防務工作。經理人形容沙比薩鬥心強烈，性格像是「殺手」。

另外，曼聯昨將25歲青訓後衛杜安薛比外借至英冠史篤城至季尾。