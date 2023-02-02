佐真奴1.2億投廠年半 期待與阿迪達爭標

近日「兵工廠」曾力斟白禮頓中場摩西斯卡些度，據報一度將轉會費提高至7500萬鎊（約7.25億港元）仍被拒，即使該名21歲厄瓜多爾國腳亦在個人社交網申請離隊，但「海鷗」力保下未能成事。結果阿仙奴在冬窗煞科日啟動「Plan B」，轉而向佐真奴「埋手」，這名原於今夏與車路士約滿的中場，最終落實投「廠」，成為英超時代第13名同時效力過兩軍的球員。

他受訪時直言：「一切來得太快，這令我感到意外又驚喜，很高興能獲此機會迎接新挑戰，亦很期待和阿迪達合作。」而阿迪達亦稱讚對方在場上的足球智慧高，且擁有豐富英超經驗及領導才能，是球隊合適的人選。

阿仙奴冬窗5.7億簽3國腳

連同佐真奴在內，阿仙奴在這次冬窗合共簽入3名新兵，轉會費支出5900萬鎊（約5.7億港元），其餘兩人分別是由白禮頓以2700萬鎊簽入的28歲比利時國腳翼鋒李安度杜沙特，以及由史柏斯亞以2000萬鎊簽入的22歲波蘭國腳中堅基域諾。

此外，阿仙奴昨亦分別將中場森比盧干加借予水晶宮；翼鋒馬昆奴斯借予諾域治，以及將後衛薛迪索拉斯借予富咸。其中擔任防中的盧干加，將在水晶宮獲球員生涯擔任相同位置、曾是阿仙奴隊長的主帥韋拉指導，外界料這將有利這名23歲比利時國腳加速成長。