英超冬窗砸61億 車路士佔首

安素10億上車膺標王破紀錄

車路士今季大肆擴軍，由去夏起在兩個轉會窗已至少簽入16名新兵，共花費約6.11億歐元（約51.9億港元），成為球壇史上單一球季開支最多的球會。「藍戰士」過去一個月一直追逐的頭號目標、阿根廷隊世界盃冠軍中場安素費南迪斯，在此前多次與賓菲加談判破裂，更曾被該葡超球會公開批評報價欠尊重，堅持要支付1.2億歐元毀約金才會放售。據報車路士近日重新談判，兩間球會在轉會窗最後一天談判長達20小時下，最終在轉會窗關閉前一小時多，雙方才達成協議。

截止日談判20小時 分6期找數

賓菲加在官網確認，安素費南迪斯的轉會費高達1.21億歐元（約10.28億港元），較其毀約金稍多，當中25%（約3000萬歐元）要分成予安素的母會河床。據報車路士將分6期付款「找數」，首期為3400萬歐元，餘下款項再按5期攤分，安素將簽約長達8年半至2031年夏天。

安素費南迪斯去年底成為卡塔爾世盃最佳青年球員，今次不但成為史上轉會費第6高球員，更打破英超及車路士的轉會費紀錄，此前紀錄分別為曼城上季以1.17億歐元簽入基亞利殊，以及藍戰士以1.13億歐元重簽盧卡古。年僅22歲的安素去夏才由河床轉投賓菲加，由當時轉會費1800萬歐元，隨着在今屆世盃成阿根廷正選奪冠，身價水漲船高，大半年急升至1.21億歐元。

車路士美籍班主保亞利去夏入主後，簽人特點在於為球員開出像職業棒球模式的長約，包括天價羅致的安素與烏克蘭翼鋒梅迪歷等冬季新兵，均是簽約長達6年半至8年半猶如「賣身契」，此舉為財政公平條例（FFP）今夏修例前走「灰色地帶」，攤分每季轉會費開支。

薛耶治外借PSG臨門撻Q

車路士同時放走功勳中場佐真奴到阿仙奴（見另稿），但薛耶治則未能跟摩洛哥隊友阿舒拉夫於巴黎聖日耳門（PSG）重逢，據報由於車路士至少3次提交文件出錯，導致這名29歲翼鋒在轉會窗關閉前外借到這支法甲豪門「臨門撻Q」。PSG曾就此向法甲賽會上訴，但法媒稱已被駁回，薛耶治在下半季將續留車路士。