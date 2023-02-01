紅魔再添傷兵中場緊絀 艾歷臣唞3月 月內4線作戰考驗坦夏格

曼聯vs.諾定咸森林 有線601/661台 明晨04：00直播

曼聯本月至少要踢多達8場賽事，包括在歐霸淘汰賽附加賽兩鬥巴塞隆拿，若英聯盃躋身決賽，應付賽事將增至9場，是今季唯一仍4線作戰的英超球隊。紅魔在英聯盃4強首回合作客以3：0輕取諾定咸森林後，次回合返回奧脫福球場出戰原有空間輪換，不過，基斯甸艾歷臣於上仗足總盃第4圈對雷丁時，被敵鋒安德魯卡路爾從後鏟傷，賽後被發現要雙手持拐杖及左腳戴上護具離場，球會昨證實這名30歲丹麥國腳至少要養傷到4月底或5月初。艾歷臣休戰3個月對紅魔打擊甚大，他在上半季披甲多達31場，是曼聯今季內上陣次數最多的球員，加上雲迪碧克提早收咧，還有達洛治等傷兵，預計是役輪換幅度不大。

英聯盃再鬥森林 安東尼回勇誓領軍闖決賽

安東尼馬菲奧斯今季加盟曼聯後首3仗都有入球，惟之後無以為繼於8場聯賽顆粒無收。他被指進攻套路單調，在右路只有左腳切入射門一招殺着。不過這名22歲翼鋒於上月表現漸有起色，在兩場盃賽建功打破入球荒，上場對雷丁交出助攻，妙傳予同鄉卡斯米路破網，當選該仗最佳球員。領隊坦夏格稱愛將仍有很大進步空間，要踢得更直接和多元化。安東尼賽後也在社交網說，會虛心聆聽各方建議。

本月底舉行的足總盃16強，抽籤方面除了韋斯咸作客2：0挫打比郡後抽中對曼聯，曼城及熱刺均抽中好籤避開英超球隊，將分別對英冠的布里斯托城，以及域斯咸對錫菲聯之勝方。

簡斯路離曼城外借拜仁 設5.96億買斷條款

英超轉會窗今早關閉，盛傳與曼城領隊哥迪奧拿不和的閘衛祖奧簡斯路，昨落實借至德甲班霸拜仁慕尼黑至完季，這名28歲葡萄牙國腳將披22號球衣，據報設有7000萬歐元（約5.96億港元）買斷條款；列斯聯則確認從祖雲達斯借用美國隊中場韋斯頓麥堅尼半季，連同領隊謝斯馬殊在內，球隊共有4名美籍成員。