體壇快訊：39歲法拉或倫馬後退役

NASCAR墨將車禍送院

20歲北美房車賽（NASCAR）古迪雷斯（Max Gutierrez）昨在墨西哥城西部捲入嚴重交通意外，需由直升機送院，其17歲弟弟Federico則當場身亡。古迪雷斯去年起征戰NASCAR第3級別的輕型貨車賽，成為歷來第3名墨籍NASCAR車手。

谷愛凌傷退X Games

奧運雙料冠軍谷愛凌原定周日在美國出戰冬季極限運動會（Winter X Games），但在賽前練習發生意外，致膝部兩條韌帶及軟骨受傷，需要退賽。她在前年首奪 X Games 女子超級管賽金牌，去年備戰北京冬奧而放棄衛冕，日前在觀眾席見證英國的Zoe Atkin勝出。

薩維利夫脫家暴指控

德國首席球手阿歷山大薩維利夫在前年捲入家暴指控，男子職業網球聯會（ATP）昨指，經過15個月調查，詢問超過20名親友及球圈人士後，無足夠證據顯示這名世界排名第14的東京奧運男單冠軍，曾虐打俄籍前女友。