當錫傷癒轟53分 獨行俠除活塞

當錫上周五作客鳳凰城太陽一役，上陣3分鐘便因扭傷左足踝退下火線，上仗作客猶他爵士避戰。然而他此戰傷癒復出半場已取27分，當中三分球7射5中。儘管獨行俠半場落後4分，但第4節取回領先，更在最後46.8秒憑當錫後仰跳投拉開比數，終以6分優勢取勝。

當錫昨在完場前7.4秒，活塞請求暫停之時，突走向敵軍後備席，繼而跟對方助教謝路美阿倫互相噴話，需由球證及兩軍職球員分隔。他賽後透露對方是役不斷以言語滋擾，因此決定「以牙還牙」。

明星賽方面，聯盟公布東岸一哥「綠軍」塞爾特人的暫代主帥馬蘇拿，將擔任「安迪度高安普隊」教練。至於「勒邦占士隊」則尚未公布人選。

居里生涯入球數創勇士隊史

金州勇士星將「咖喱仔」史提芬居里在作客以128：120擊敗俄克拉荷馬雷霆一戰攻入

38分，NBA生涯命中7222球，超越張伯倫的7216球，成為隊史入球最多球員。至於有勒邦占士及安東尼戴維斯避戰的洛杉磯湖人，則有日籍新援八村壘擔正，作客布魯克林籃網與對方日援渡邊雄太上演「日本打吡」，二人分別攻入16及12分，但籃網在球星艾榮領銜下終贏121：104。