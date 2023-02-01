俄白亞運成績分開計 亞奧理事會：不礙亞洲選手爭奧運資格

研只限參加非對抗性項目

蘭希爾接受《印度快報》訪問時，稱倘俄白選手在其參賽項目中名列三甲，將另設頒獎禮予亞洲運動員，意味選手成績亦將分開計算。他指兩國選手將不能參與格鬥運動等項目，「我們希望只讓他們參加以分數決定勝負的項目，以摔跤為例，他們不能參賽，因為若亞洲的選手在首圈不敵兩俄選手，便會失落奧運席位」。

國際奧委會（IOC）早前表示歡迎亞奧理事會決定，烏克蘭表明反對放寬參賽規限，威脅杯葛巴黎奧運。蘭希爾說：「我們的目的是讓選手能參與賽事，不會缺席巴黎奧運。體育不是政治角力的地方，而是讓體壇團結及展示愛與友誼。」

巴奧門票今起申請抽籤

另外，巴黎奧運今起接受已在官網註冊登記的公眾報名抽籤購買賽事門票。抽籤將於今日至13日進行，中籤者將收到電郵通知，並獲分配指定時段登入網站購票。國際殘奧會則證實，2028年洛杉磯殘奧將上演22個項目，當中包括乒乓球、三項鐵人及射箭等，惟體育攀登及滑浪等仍在考慮之列。