美斯「獲神祝福」捧世盃 圓夢後首受訪 後悔損形象嘲橙軍

去年在世界盃決賽周獨取7球的美斯，領軍自1986年後再度封王，亦是其生涯首奪「大力神盃」，至昨日終開腔接受阿根廷電台專訪剖白當中點滴。美斯直言一切都是上帝的指引，「當我看見獎盃時，它就像向我說『過來拿我吧，你現在可以帶走我了』。我看見它在那個漂亮的球場中閃耀，所以忍不住輕吻它。經過所有的困難和失敗後，上帝為我留起了它」。

憾馬拉當拿無緣見證

2020年離世的阿根廷隊名宿馬拉當拿，曾在2010年帶領國家隊出戰世盃決賽周，惟未能與當時在陣中的美斯凱旋，在8強不敵德國隊出局。事隔多年，與馬拉當拿亦師亦友的美斯稱期望與對方分享喜悅，「我希望從馬拉當拿接過大力神盃，這樣他就能見證阿根廷成為冠軍。他希望看到國家成為世界冠軍，這也是他的夢想。在天上他給予我力量，就像所有愛戴我的人一樣。這不單單是世界盃，而是一切。」

阿根廷隊去年世盃8強擊敗荷蘭隊出局，兩軍在場內外均劍拔弩張，其中美斯曾在建功後走到荷蘭隊時任主帥尹戈爾前慶祝，賽後受訪時又稱敵軍前鋒韋格賀斯是「白癡」。美斯在訪問中承認為自己失儀懊惱不已，「隊友透露尹戈爾曾說了什麼刺激我，我們曾領先2：0，然後一切發生得太快了。我不喜歡自己曾做過的事，也不喜歡之後發生的事。所有人只是如常作出反應，而並非事前計劃好。我不喜歡留下這種形象，無論如何這已發生了」。美斯又稱分組賽對手墨西哥隊最難應付，並承認首仗不敵沙特阿拉伯隊表現最差。

祝賀信息過百萬致IG帳號被封

被問及會向當初加盟巴塞隆拿的自己說什麼時，美斯說：「你將走上美麗動人的道路，雖然要克服不少艱難時刻，但千萬不要放棄自己的夢想，因為到最後你將得到自己最想要的獎盃。」他又透露親自管理其Instagram（IG）帳號，在世盃封王後因收到全球數百萬計的祝賀信息，被人工智能系統將其帳號封鎖數天。