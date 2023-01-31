皇馬悶和皇蘇 西甲首食白果 落後榜首巴塞5分 拿玻里挫羅馬領放意甲

西甲排次席的皇家馬德里昨仗20射7中，雖勝三哥皇家蘇斯達的8射3中，惟為後者貢獻兩次中框攻門的日本國腳中場久保建英，曾在60分鐘的致命射門僅被皇馬門將泰拔高圖爾斯力挽狂瀾，加上久保的隊友門將阿歷斯列美路亦瓦解對方賓施馬、卻奧斯、洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞等的叩關，終令兩軍媾和0：0，使皇馬今季聯賽首「食白果」。

馬體會挫奧沙辛拿 施蒙尼勉麾下奮戰到底

皇馬復賽後3場聯賽勝和負各一後18戰得42分，續多皇蘇3分，但少巴塞隆拿5分，而皇馬鄰會馬德里體育會則藉迪保羅在74分鐘，妙傳予中場拍檔沙奧尼古斯射入今季開齋入球，作客以1：0挫奧沙辛拿，賽後以34排第4。教練施蒙尼說：「縱使己隊已在歐聯和西班牙盃出局，但我們的DNA就是為這件戰衣奮戰到底。」

多蒙特三連捷少拜仁3分

意甲榜首拿玻里憑鋒將域陀奧森漢，以及施蒙尼之子前鋒基奧雲尼施蒙尼在17和86分鐘建功，主場以2：1險勝一度在75分鐘扳平的羅馬，賽後20戰得53分，拋離二哥國際米蘭13分，更大幅超前近4場聯賽只得兩分的衛冕球隊AC米蘭15分。「首都狼」賽後續名列第6，而上周四60歲「牛一」的主帥摩連奴賽後不甘心道：「有時比賽是不公平的。有時那支球隊應輸得多一些。」另外，拿玻里中場基華拉斯基利亞累計助攻8次，與拉素中場米連高域沙域並列首位。

此外，德甲利華古遜主場以0：2不敵多蒙特，令主帥沙比阿朗素聯賽五連捷斷纜。「蜂兵」三連勝後以18戰得34分排第4，追至只落後今年不勝的拜仁慕尼黑3分。