佐高域澳網期間因傷缺操 教練：大概97%球手選擇退賽

佐高域該仗創下個人10次晉級澳網決賽皆奪冠的創舉，更追平拿度的22「貫」，並列大滿貫男單奪冠次數之首。35歲的他賽後把負傷上陣的心路歷程剖白，透露在澳網開賽前拉傷左腳大腿，而且傷勢並不輕，導致整個賽事均無法投入訓練，「若是傷勢輕微，我一定會在休息日練習，對吧？過去的4、5天，我想進行模擬對手比賽模式的練習，即使半小時也好；但被我的團隊阻止，我也只好接受」。

重登世界第一 1個月內復出

佐高域強忍傷痛堅持參賽的決定，就連教練伊雲尼斯域也直呼「瘋癲」，「遇到這種情况，我不能說百分百，但97%的球手若得知磁力共振掃描（MRI）的結果，早就到裁判室通知要退賽了，但他（佐高域）可說是例外。他拼盡了所有，每一日都變得更好，最後的結果是意想不到。我可以說，瘋狂真是無止境的」。

而世界男子職業網球聯會（ATP）昨公布最新世界排名，佐高域連升4級，力壓因傷缺戰澳網的卡路士艾卡拉斯重登「世一」；特薛斯柏斯上升一級至第3位，至於西班牙名將拿度於澳網爆冷次圈下馬後，從次席跌至第6位。