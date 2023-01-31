班主博彩業背景 靠大數據挖新星低買高賣

白禮頓52歲英籍班主東尼布姆以博彩業起家，畢業曼徹斯特大學主修數學，在球隊發展非常重視數據分析。據報他入主後即建立大數據球探系統，包括在網上招聘大量兼職球探到不同比賽視察，然後提交報告給全職團隊透過系統分析及篩選數據，從而在全球網羅具潛質或合適球隊的球員，還會發掘領隊，由前任樸達到現任迪沙比均帶領「海鷗」踢出成績。東尼布姆同為聖基萊斯聯班主，三笘薰等曾先借到這支比利時甲組球隊累積歐洲賽經驗，加快獲發工作證。

白禮頓今季先後出售在球隊成名的比蘇馬、古古列拿及李安度杜沙特到英超列強後，共帶來1.08億鎊（約10.47億港元）轉會費收入，為球會翻新球場。而且球隊迅速以受阿仙奴及車路士垂青的21歲厄瓜多爾國腳防中摩西斯卡些度、佩華斯艾斯度比倫以及三笘薰，迅速填補離隊3人空缺。迪沙比上任時提及白禮頓有美好將來，「球會有嚴謹的管理層，已發展到相當高水平，所以我沒有猶豫就接受這份工作」。