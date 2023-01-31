三笘薰扭出亞洲球王路 畢業論文鑽研過人技巧 蹂躪利物浦證身價

三笘薰在足總盃完場前個人表演，於禁區內用右腳一剔一射攻破利物浦大門，協助白禮頓反勝2：1晉身16強。「海鷗」今季三鬥利物浦2勝1和不敗，三笘薰這3仗均有表現，包括在英超作客晏菲路球場，後備入替在左路快放傳中，造就隊友李安度杜沙特連中三元扳平3：3。數據顯示，三笘薰今季三鬥紅軍共有10次盤扭過人成功，屬今季所有英超球員之中最多，而10次有5次是扭過英格蘭隊右閘阿歷山大阿諾特。三笘薰因姓名讀音被香港球迷暱稱「三千分」、被中國球迷譽為「三球王」。這名25歲日本隊左翼於2021年夏天以300萬歐元（約2550萬港元）加盟白禮頓，因工作簽證上季借至比甲聖基萊斯聯，今季返回白禮頓漸取得正選，至今上陣19場入6球；他去年初在世盃外圍賽作客澳洲隊尾段梅開二度助晉身決賽周，年底世盃分組賽對西班牙隊，於底線前1.88毫米傳中助攻隊友撞入反勝2：1，自此聲名大噪，世盃後歸隊狀態大勇，各項賽事8場入4球兼交出1次助攻，據報身價已提升至850萬歐元（約7235萬港元）。有別一般日職球員，三笘薰先在筑波大學畢業，22歲才正式展開職業生涯，隨即助川崎前鋒贏得日職冠軍及入選年度最佳陣容。他大學主修運動科學和營養學，畢業論文以其擅長的盤扭技巧為題材，題為「足球一對一情况的進攻研究」，以理論和數據分析過人技巧，包括他將GoPro戴在頭部記錄自己盤帶動作，從而研究如何有效突破對方防守，如今可謂學以致用。白禮頓隊友柏斯高哥斯曾說過，三笘薰是他見過以來一對一最強的球員之一，「只要他在左路取得皮球，就能突破任何球員，令敵衛經常疲於奔命，是個很特別的存在」。高普稱臣 確認紅軍本月增兵結束利物浦衛冕足總盃失敗，高普賽後也向三笘薰俯首稱臣，「三笘薰真的很強，恭喜白禮頓，我們本可在兩個失球防守得更好，包括第一球折射應該擋出，但對比兩周前在這大敗一場，我們今次已踢出積極一面」。他又確認紅軍本月只有前鋒加普加盟，在明早冬季轉會窗關閉前不會再增兵。