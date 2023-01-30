巴塞西甲小勝 迪比利唞4周

迪比利在26分鐘受傷，由柏迪入替，這名20歲巴塞中場其後在61分鐘，接應左閘佐迪艾巴傳送一箭定江山，助球隊各項賽事近13仗取得12勝1和佳績。迪比利若落實缺陣3至4周，將先避戰3場西甲，甚或不能碰曼聯。

拜仁三連和 AC米蘭慘敗

德甲榜首球隊拜仁慕尼黑雖有利萊辛尼上半場開紀錄，卻被法蘭克福的鎌田大地在69分鐘助攻前線拍檔高路梅安尼，連續3場聯賽打和1：1，賽後18戰得37分，只多次席柏林聯1分，後者在首都打吡戰作客以2：0輕取哈化柏林，並令去夏擔任哈化體育總監的波碧賽後被革職。另外，曾兩度效力多蒙特的聖圖爾登中場香川真司，盛傳會時隔13年回巢母會大阪櫻花。

意甲國際米蘭藉前鋒拿達路馬天尼斯梅開二度，作客以2：1反勝榜末的克雷莫納，賽後20戰得40分。阿特蘭大主場以2：0勝森多利亞，AC米蘭則以2：5不敵薩斯索羅，逾25年來首次在聯賽單場失5球。

另外，法甲馬賽主場與摩納哥和一言和後，宣布簽入昂熱的摩洛哥隊中場奧拿希，據報轉會費為1000萬歐元（約8500萬港元）。